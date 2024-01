Auto rast auf Landstraße frontal in Lkw: Fahrer stirbt noch an Unfallstelle

Siegen - Auf der L279 ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Autofahrer verstarb nach einem Frontalcrash mit einem Lkw noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen sollen nun Aufschluss darüber geben, wieso der verunglückte Fahrer in den Gegenverkehr geriet. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Nach Angaben der Polizei sollen gegen 9 Uhr gleich drei Autos Richtung Deuz unterwegs gewesen sein.

Angeführt wurde die Kolonne von einem Dacia. Hinter diesem folgten ein Mercedes sowie ein Kia samt Fahrer.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen soll der Dacia-Fahrer schließlich langsamer geworden und Stück für Stück auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Dort kam es innerhalb von Sekundenbruchteilen zum Frontalunfall mit einem Lkw. Dieser wollte den Crash zwar mit einem Ausweichmanöver verhindern, kollidierte allerdings dennoch mit dem Fahrzeug.

In der Folge raste der 7,5-Tonner am Mercedes vorbei und krachte schließlich frontal mit dem Kia zusammen. Dabei wurde der Fahrer des Autos schwer verletzt. Er musste innerhalb weniger Minuten in eine Klinik gebracht werden.

Für den Fahrer des vorausfahrenden Dacia hingegen kam jede Hilfe zu spät. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.