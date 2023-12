Auto stürzt mitsamt Insassen Abhang hinab: Beifahrerin wird im Wrack eingeschlossen!

Stolberg - Drei Menschen sind in Stolberg bei Aachen mit dem Auto eine Böschung hinabgestürzt. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Wagen vor dem weiteren Abrutschen zu bewahren.

Die Feuerwehr sicherte das Auto mit Gurten gegen ein weiteres Abrutschen. © Feuerwehr Stolberg

Der spektakuläre Unfall ereignete sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am gestrigen Mittwochabend gegen 22.08 Uhr an der Bergstraße.

Nach ersten Erkenntnissen hatte das Auto mit den drei Insassen zunächst einen Zaun an der Kreuzung zur Straße Am Halsbrech durchbrochen und war dann einen Teil des steilen Abhangs dahinter hinuntergestürzt, bis das Fahrzeug in Schräglage von zwei Bäumen gestoppt wurde.

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte sich der Fahrer bereits selbstständig aus dem Auto befreit. Auch eine Frau auf dem Rücksitz konnte zügig von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Die Beifahrerin war jedoch noch in dem Auto eingeschlossen. Die Retter mussten zunächst den Wagen mit Gurten vor dem weiteren Abrutschen sichern, während die Frau im Inneren von Sanitätern erstversorgt wurde. Schließlich konnte auch sie befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.

Dem Sprecher zufolge erlitten die drei Unfallbeteiligten jeweils glücklicherweise nur leichte Verletzungen.