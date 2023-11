04.11.2023 11:37 Auto überschlägt sich im Harz: 17-Jährige schwer verletzt

Am Freitag kam es in Oberharz am Brocken zu einem Unfall. Drei Personen wurden dabei verletzt. Eine 17-Jährige musste per Hubschrauber ins Krankenhaus.

Von Robert Lilge

Oberharz am Brocken - Am gestrigen Freitagabend kam es in Oberharz am Brocken (Landkreis Harz) zu einem schweren Autounfall. Der Wagen kam in einer Rechtskurve von der Straße ab und überschlug sich. © Polizeirevier Harz Grund dafür könnte zu schnelles Fahren gewesen sein, vermutet das Polizeirevier Harz. Der 19 Jahre alte Mann am Steuer sei beim Befahren einer Rechtskurve gegen 20.45 Uhr von der Straße abgekommen. Abseits der Strecke stieß der Wagen gegen einen Baumstumpf und kam nach einem Überschlag zum Stehen. Unfall Brummi-Fahrer will Tier ausweichen und verwüstet ganzen Garten Mit ihm im Auto saßen ein 17-jähriger Beifahrer sowie ein 17 Jahre altes Mädchen auf der Rückbank. Während der Auto- sowie der Beifahrer nur leicht verletzt wurde, musste die junge Frau mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Weitere polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

