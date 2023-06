Auto überschlägt sich mehrfach, betrunkener Fahrer flüchtet

Rettungskräfte am Unfallort. Da war der 25-Jährige allerdings schon über alle Berge. © Polizeiinspektion Stade

Als am Sonntagmittag durch den Besitzer des Suzuki der Diebstahl des Autos gemeldet wurde, konnten die Beamten an derselben Wohnadresse in Agathenburg seinen Freund, den 25-jährigen Dresdener, ausfindig machen, teilte die Polizei am Montag mit.

Dieser war demnach leicht verletzt und hatte gegen 13 Uhr noch einen Alkoholwert von 0,5 Promille.

Er gab zu, mit dem Auto gefahren zu sein und musste sich im Anschluss einer Blutprobe unterziehen, heißt es weiter.