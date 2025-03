26.03.2025 22:12 Auto und Laster stoßen zusammen: Bundesstraße stundenlang gesperrt

In Morschen in Hessen sind am Mittwochabend ein Laster und ein Auto zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Von Maurice Dirker Morschen - Beim Zusammenstoß eines Lasters mit einem Auto ist ein Mensch schwer verletzt worden. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Unverletzt kam der Lasterfahrer davon. © 5VISION.NEWS Die Fahrzeuge stießen am frühen Abend gegen 18.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 83 im nordhessischen Morschen nahe Melsungen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wegen des Unfalls war die Straße stundenlang gesperrt.

