Auto wird bei Kreuzungs-Crash auf die Seite geschleudert: Fahrerin schwer verletzt

Varel - Im Landkreis Friesland ( Niedersachsen ) hat es am Montag einen dramatischen Unfall mit drei Verletzten gegeben.

Das vorausfahrende Fahrzeug wurde durch die Kollision auf die Seite geschleudert. © Polizei

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hatte sich der Vorfall gegen 13.15 Uhr auf der Kreuzung Oldenburger Straße und Am Tannenkamp in Varel ereignet.

Demnach habe eine 84-jährige Autofahrerin aus Jade unvermittelt auf der Oldenburger Straße gewendet. Der nachfolgende 24-jährige Fahrer aus Varel konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit seinem Wagen in das vorausfahrende Auto.

Das Fahrzeug der 84-Jährigen wurde durch die heftige Kollision auf die Seite geschleudert. Die Seniorin erlitt dadurch schwere Verletzungen.

Der 24-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt.