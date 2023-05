03.05.2023 18:20 Autofahrer missachtet Vorfahrt, Biker rast frontal in Fahrzeug und verletzt sich schwer

Am Mittwoch hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Lindlar schwere Verletzungen zugezogen. Er musste anschließend in ein Krankenhaus.

Von Maurice Hossinger

Lindlar - Im Bergischen hat sich am Mittwoch ein 70-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt. Der Mann musste umgehend in ein Krankenhaus. Ein Rettungswagen brachte den Senior in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa Demnach sei der Biker gegen 14.54 Uhr auf der K24 Richtung Brombach unterwegs gewesen, als ein 61-Jähriger in seinem Auto die Vorfahrt missachtete. Der Motorradfahrer aus Köln hatte keine Zeit mehr, dem Auto auszuweichen, und krachte frontal in den Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann von seiner Maschine geworfen und schwer verletzt. Ein zur Unfallstelle alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten schnellstmöglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein gehöriger Sachschaden. Die Polizei musste die Straße während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll sperren.

