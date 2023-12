Autofahrer übersieht Gegenverkehr: Paar nach Unfall in Wagen eingeklemmt

Aicha vorm Wald - Bei einem Unfall in Niederbayern sind drei Menschen verletzt worden.

Die Feuerwehr musste das Paar aus seinem Wrack befreien. © zema-medien

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Samstag gegen 17,45 Uhr am Autobahnzubringer bei Aicha vorm Wald (Landkreis Passau) zu dem Unfall.

Demnach übersah ein 48-jähriger Autofahrer aus Eging beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto, in dem ein Paar aus dem Landkreis Deggendorf saß.

Der Mann und die Frau wurden in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Alle drei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.