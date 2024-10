Autofahrer wechselt plötzlich Spur und löst Kettenreaktion aus - Mann schwer verletzt!

Hennef - Auf der A560 hat sich am Wochenende ein heftiger Unfall ereignet. Auslöser für die Kettenreaktion war offenbar der unangekündigte Spurwechsel eines Autofahrers.

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, um den Unfall vollends aufzuklären. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Den Informationen der Polizei zufolge soll ein 63-Jähriger gegen 7 Uhr am Samstagmorgen mit seiner Maschine der Marke Yamaha Richtung Sankt Augustin unterwegs gewesen sein.

Auf Höhe der Anschlussstelle Hennef sei demnach ein Autofahrer auf die Autobahn aufgefahren und plötzlich auf die linke Spur gezogen.

Dabei ging der Motorradfahrer in die Eisen, stürzte von seinem Bike und zog sich schwerste Verletzungen zu. Ein hinter ihm fahrender Transporter knallte erst in das Motorrad und anschließend mit vollem Tempo in die Leitplanke.

Durch die Wucht des Zusammenpralls flogen Teile der Yamaha in den Gegenverkehr und beschädigten dort den VW Transporter eines 46-Jährigen.