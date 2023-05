Autofahrer wendet an Bahnübergang, dann kracht's!

Warendorf - Eine Regionalbahn ist an einem unbeschrankten Bahnübergang im Münsterland mit einem Auto zusammengestoßen.

Weil ein 28-Jähriger am Bahnübergang wendete, kam es zum Crash mit dem Zug. (Symbolbild) © dpa/Julian Stratenschulte

Der 28-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall in Warendorf am späten Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Die 60 Fahrgäste in der Eurobahn von Warendorf nach Telgte seien mit dem Schreck davongekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Zug konnte noch bis zum nächsten Bahnhof weiterfahren - dort mussten die Reisenden in Busse umsteigen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte der Autofahrer neben dem Bahnübergang gewendet und dann nicht auf den herannahenden Zug geachtet.