Autofahrer will sich beschweren, dann muss der Rettungswagen kommen

Dähre - Am Samstagmorgen kam es in der Altmark zu einem Verkehrsunfall , bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

In der Altmark entstand ein Unfall, da eine Autofahrerin durch Fernlicht geblendet wurde. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Gegen 6.37 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Dacia auf der L8 zwischen Deutschenhorst und Dähre (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er geblendet wurde.

Wie sich herausstellte, hatte ein Toyota an einer Hauszufahrt geparkt, um Insassen aussteigen zu lassen, und das Fernlicht währenddessen nicht abgestellt.

Der 56-Jährige hielt an, um den Toyota-Fahrer auf diesen Fauxpas hinzuweisen - immerhin hätte jener einen schlimmen Unfall auslösen können.

Als der Mann in sein Auto zurückkehrte, passierte genau das: Eine 62-Jährige, die in ihrem Nissan angerollt kam, wurde so stark geblendet, dass sie den Dacia übersah und den Wagen rammte, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Die Unfallverursacherin sowie der 56-Jährige wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Die beiden konnten in einem gerufenen Rettungswagen versorgt werden.