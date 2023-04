Autofahrerin brettert ungebremst auf Kreuzung, Kind (6) rettet sich in letzter Sekunde

Velbert - Bei einem Verkehrsunfall in Velbert (Kreis Mettmann) sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein sechsjähriger Junge hatte hingegen gleich mehrere Schutzengel!

Die beiden Autos wurden bei dem Unfall massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. © Polizei Mettmann

Laut einer Mitteilung der Polizei war eine 82-jährige BMW-Fahrerin am Mittwoch gegen 14 Uhr mitsamt ihrem 86-jährigen Ehemann an Bord auf der Kopernikusstraße in Richtung Von-Humboldt-Straße unterwegs.

Wie Zeugen beobachteten, soll die Frau im dortigen Kreuzungsbereich dann ungebremst über eine rote Ampel gefahren sein, wobei sie mit dem VW eines 61-jährigen Mannes zusammenprallte.

Der VW-Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Auch die Seniorin am Steuer des BMWs sowie ihr Ehemann wurden leicht verletzt. Alle vier Unfallbeteiligten seien mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, wie es hieß.

Gleich mehrere Schutzengel hatte hingegen ein sechs Jahre alter Junge, der zum Zeitpunkt des Unfalls über die grüne Fußgängerampel an der Kreuzung gegangen war!