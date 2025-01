Autofahrerin verwechselt Gas und Bremse: Kind zwischen Autos eingeklemmt

Ranis-Ziegenrück - Bei einem Unfall auf einem Parkplatz im Saale-Orla-Kreis ist ein achtjähriges Mädchen am Sonntag zwischen zwei Autos eingeklemmt und verletzt worden. Eine Mercedes-Fahrerin hatte zuvor das Gas- und Bremspedal verwechselt.

"Zur Behandlung der Verletzungen wurde das Kind in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht", schilderte der Sprecher.

Mindestens drei Menschen retteten sich mit einem Sprung zur Seite, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Der SUV kam unterdessen an einem Baum zum Stehen, wobei das Mädchen zwischen dem Mercedes und einem dort abgestellten Skoda Roomster seitlich eingeklemmt wurde.

Dabei verwechselte die Frau jedoch Gas und Bremse, sodass ihr Wagen vorwärts fuhr und eine Achtjährige touchierte, die sich an der rechten Seite des Wagens befand.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte die 74-Jährige ihren SUV am Nachmittag gegen 14.45 Uhr auf einem unbefestigten Parkplatz unterhalb der Kirche in Wilhelmsdorf wenden, als sie dort Kinder bemerkte.

An dem Mercedes und Skoda entstand zusammengerechnet ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro. Der Schaden an dem Baum und an einer Hecke wurde auf circa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei im Saale-Orla-Kreis ist auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Zudem bitten die Ermittler auch die drei Personen, die dem SUV aus dem Weg gesprungen sind, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Erreichbar ist die Polizei unter der Telefonnummer 03663/4310 oder an jeder Polizeidienststelle.