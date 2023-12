22.12.2023 09:48 Autos krachen in umgestürzten Baum: Zwei Personen verletzt

Von Florian Fischer

Overath - Im Zuge des Sturmtiefs Zoltan, das am Donnerstag auch über Nordrhein-Westfalen hinwegzog, kam es am Abend auf der Siegburger Straße in Overath zu einem schweren Unfall. Bei einem Unfall mit drei Autos wurden zwei Männer verletzt. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis Wie die Polizei meldet, war ein 37-jähriger Mann aus Köln gegen 18.20 Uhr mit seinem BMW in Richtung Lohmar unterwegs. Kurz hinter der dortigen Eisenbahnbrücke stürzte direkt vor dem Auto plötzlich ein Baum auf die Straße. Demnach konnte der Kölner nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte in den Baum, wie er angab. Zeitgleich befuhr ein 57-jähriger Troisdorfer mit seinem Opel die Siegburger Straße in die entgegengesetzte Richtung und prallte ebenfalls gegen den Baum. Ein hinter dem Opel fahrender 36-Jähriger aus Lohmar stieß mit seinem Skoda schließlich mit einem auf der Straße liegenden Ast zusammen. Unfall Unfall mit fünf Verletzten: Einsatzwagen rast über Rot in Kreuzung, dann kommt es zum Crash Während der Mann aus Köln bei dem Crash nur leicht verletzt wurde, erlitt der Opel-Fahrer schwere Verletzungen. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser ausgeliefert. An allen drei Autos entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf etwa 75.000 Euro geschätzt wird. Zudem waren der BMW und der Opel nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der umgestürzte Baum wurde durch die Feuerwehr Overath beseitigt. Die Siegburger Straße war während des Einsatzes zeitweise vollständig gesperrt.

Titelfoto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis