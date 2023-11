Zug kollidiert mit Rinderherde: 10 Tiere tot

Morsum/Sylt - Unglück auf Sylt ! Am Dienstagmorgen ist ein Autozug auf dem Weg von Niebüll nach Westerland aus bisher ungeklärter Ursache mit einer Rinderherde kollidiert. Zehn Tiere sind an den Folgen des Unfalls gestorben.

Ein DB-Syltshuttle ist am Dienstagvormittag mit einer Rinderherde kollidiert. © Bundespolizei

Der Unfall ereignete sich gegen 9.51 Uhr auf der Höhe des Sylter Ortsteils Morsum.

"Der Autozug war auf der Fahrt in Richtung Westerland, als der Lokführer mehrere Rinder auf den Gleisen bemerkte und sofort eine Schnellbremsung einleitete", so Hanspeter Schwartz, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Flensburg, in einer Mittelung.

Eine Kollision konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.

Sieben Rinder starben sofort, drei mussten laut Schwartz vom Halter erlöst werden. Die Herde bestand den Angaben zufolge aus insgesamt 27 Tieren.

Personen wurden durch den Aufprall nicht verletzt. Die Bundespolizei Flensburg ermittelt nun, wie die Tiere auf die Gleise gelangen konnten.