Ein Toter und ein Schwerverletzter: Lkw und Transporter kollidieren auf Bundesstraße

Radegast - Am Montagmittag ereignete sich ein tödlicher Unfall auf der Bundesstraße 183 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld .

Ein Lkw und ein Transporter kollidierten in Radegast. © EHL Media/Lucas Libke

Die Einsatzkräfte wurden gegen 11.30 Uhr auf die B183 in Radegast alarmiert, wo ein Transporter und ein Lkw frontal ineinander gekracht waren. Wie genau es dazu kommen konnte, sei laut einer Polizeisprecherin noch ungeklärt.

Der Aufprall der beiden Fahrzeuge war demnach so heftig, dass der Transporterfahrer im Unfallwrack eingeklemmt wurde und seinen Verletzungen erlag.

Der Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße zwischen den Abzweigungen nach Radegast und Cösitz in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert auch am Abend noch an.