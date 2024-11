28.11.2024 11:36 Bei Rot gefahren: Verursacherin verletzt sich bei Unfall an Kreuzung schwer

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Bergisch Gladbach sind am Mittwoch zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Von Patrick Richter

Bergisch Gladbach - Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Bergisch Gladbach sind am Mittwoch zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Der rote Seat (r.) der 30-jährigen Unfallverursacherin war nach dem Zusammenprall schwer beschädigt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Unfall im Bereich der Gladbacher und Buddestraße gegen 7.55 Uhr am Mittwochmorgen passiert. Eine 30-jährige Kölnerin hatte offenbar trotz roter Ampel versucht, an der Kreuzung abzubiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 33-jährigen Bergisch Gladbachers zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat außerdem noch gegen den Ford einer 50-jährigen Rösratherin geschleudert. Unfall Missglücktes Wendemanöver: Audi-Fahrer stirbt nach Crash mit Straßenbahn Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon und konnte vor Ort ambulant behandelt werden. Auch die Front des Mercedes wurde bei dem Unfall zerstört. Der 33-jährige Mann am Steuer kam glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen davon. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf rund 30.000 Euro. Der Seat und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Fahrbahn teilweise den gesamten Morgen über gesperrt.

