Beim Abbiegen Linienbus gerammt: Autofahrerin bleibt in Hecke stecken

In Heiligenhaus (Kreis Mettmann) hat eine Autofahrerin (39) am Dienstag Verletzungen erlitten.

Von Laura Miemczyk

Heiligenhaus - Bei einem Unfall in Heiligenhaus (Kreis Mettmann) ist eine Autofahrerin (39) am Dienstag verletzt worden. Ihr Kleinwagen landete in einer Hecke.

Laut Mitteilung der Polizei war die 39-jährige Bochumerin am Dienstagnachmittag gegen 16.55 Uhr in ihrem Opel Corsa Richtung Innenstadt unterwegs, als sie nach links in die Talburgstraße abbiegen wollte, um anschließend wieder auf die Höseler Straße einzubiegen. Bei dem Wendemanöver krachte der Kleinwagen der Frau jedoch mit einem vorbeifahrenden Linienbus zusammen, der Vorfahrt hatte. "Aufgrund seiner Geschwindigkeit stieß der Bus den Opel in eine Hecke zwischen der Höseler Straße und der Talburgstraße, wo das Auto schließlich stecken blieb", schilderte ein Polizeisprecher. Die 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde. Weitere Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen, wie es weiter hieß.

Der Opel blieb nach dem misslungenen Wendemanöver in einer Hecke stecken. © Kreispolizeibehörde Mettmann