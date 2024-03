27.03.2024 18:44 Beim Spielen auf Straße gelaufen: Kind (9) von Autofahrer erfasst und schwer verletzt

Von Laura Miemczyk

Siegburg - In Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Mädchen (9) am Mittwoch von einem Autofahrer (46) erfasst und schwer verletzt worden. Die Neunjährige kam in eine Klinik, Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Das Mädchen (9) wurde nach dem Zusammenstoß per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. © Marius Fuhrmann Nach Angaben der Polizei waren die Einsatzkräfte am heutigen Mittwochmittag gegen 13.55 Uhr auf die Hauptstraße im Siegburger Ortsteil Kaldauen alarmiert worden, nachdem es dort zu dem folgenschweren Unfall gekommen war. Demnach hatte die Neunjährige aus Sankt Augustin zuvor mit zwei weiteren Kindern auf dem Gehweg gespielt, als sie plötzlich zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße lief, wo gerade ein 46-Jähriger in seinem Skoda Richtung Seligenthal fuhr. Der Mann schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und erfasste das Kind mit dem rechten Außenspiegel seines Wagens, wobei die Neunjährige schwere Verletzungen erlitt. Unfall 18-Jähriger bremst mehrfach andere Autos aus und gibt Vollgas: Dann kracht es richtig Alarmierte Sanitäter kümmerten sich um das Mädchen, auch ein Angehöriger sei wenig später vor Ort erschienen. Die beiden Spielkameraden der Neunjährigen seien derweil in die Obhut ihrer Eltern übergeben worden. Polizei fertigt Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall Der Skoda-Fahrer (46) blieb bei dem Unfall in Siegburg unverletzt. © Marius Fuhrmann Die junge Patientin kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen wurde. "Vor Ort musste zunächst von Lebensgefahr ausgegangen werden", schilderte ein Polizeisprecher. Bis zum Abend (18 Uhr) lagen zum Gesundheitszustand der Neunjährigen noch keine neuen Erkenntnisse vor. Der 46-jährige Skoda-Fahrer aus Hennef blieb unterdessen unverletzt.

Die Beamten wurden während der Unfallaufnahme vor Ort von der Kölner Polizei unterstützt. Die Hauptstraße musste für die Zeit der polizeilichen Maßnahmen in beide Fahrtrichtungen bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt werden. Unfall Seat kracht in parkenden Opel: Vier Verletzte, zwei davon Kinder "Polizisten fertigten eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall", erklärte der Sprecher. Die weiteren Ermittlungen dauern an, hieß es abschließend.

Titelfoto: Marius Fuhrmann