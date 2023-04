Bekiffter 29-Jähriger sorgt für Verwüstung in Bergisch Gladbach: Vier Autos beschädigt

Bergisch Gladbach - Vier beschädigte Autos und mehrere Strafanzeigen für einen 29-Jährigen sind die Bilanz eines Unfalls in Bergisch Gladbach bei Köln .

Der Cupra des Unfallverursachers wurde vollständig zerstört. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5.10 Uhr befuhr der junge Mann die Kempener Straße, als er mit seinem Cupra nach rechts von der Fahrbahn abkam. So weit, dass er schlussendlich mit einem am Straßenrand geparkten VW-Van zusammenstieß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bulli in einen davorstehenden Smart geschoben, der wiederum auf einen weiteren VW rollte.

Der Cupra, der Van sowie der Smart wurden laut Mitteilung der Polizei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Im zweiten beteiligten VW saß zum Zeitpunkt des Unfalls außerdem ein Mann (45), der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Während der darauffolgenden Unfallaufnahme unterzog sich der 29-Jährige einem freiwilligen Drogenvortest, der positiv auf THC ausfiel.

Der Bergisch Gladbacher musste seinen Führerschein abgeben, außerdem kommen auf ihn mehrere Anzeigen zu.