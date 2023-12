Audi-Fahrerin kommt von Straße ab und stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Bergisch Gladbach - Zwischen den Ortsteilen Overath und Bensberg hat es am Dienstagabend einen schweren Unfall gegeben. Eine 33-Jährige verletzte sich dabei schwer und musste in eine Klinik.

Der Wagen der 33-Jährigen war nach dem Unfall ein absoluter Totalschaden. © Feuerwehr Bergisch Gladbach

Nach Angaben der Feuerwehr war die Frau gegen 21.15 Uhr mit ihrem Audi auf der Overather Straße unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

In der Folge rutschte sie samt Fahrzeug von der Straße, stürzte an einer Böschung rund fünf Meter in die Tiefe und kam schließlich an einer Schutzplanke zum Stillstand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Wagen schließlich massiv verformt vor, mussten sich allerdings mit Kettensägen Zutritt zum Auto verschaffen.

Anschließend konnten sie die Schwerstverletzte binnen einer halben Stunde aus ihrem Audi befreien und den Rettungskräften übergeben. Ein Krankenwagen brachte die Frau wenige Minuten später in ein Krankenhaus.