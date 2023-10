08.10.2023 14:57 Betrunken gegen parkendes Auto gekracht: Mit dem Besitzer hat sie nicht gerechnet!

In Quedlinburg kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Unfall in der Lothringer Straße. Eine betrunkene Autofahrerin krachte in ein parkendes Auto.

Von Robert Lilge

Quedlinburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Quedlinburg (Landkreis Harz) zu einem peinlichen Fauxpas einer betrunkenen Frau. In der Nacht von Samstag auf Sonntag krachte eine betrunkene Autofahrerin in ein parkendes Auto. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Als sie um kurz nach Mitternacht gegen 0.15 Uhr von ihrem Grundstück in der Lothringer Straße fuhr, übersah sie ein am Straßenrand parkendes Auto. Sie krachte mit ihrem Wagen hinein. Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden von 2000 Euro. Allerdings war das abgestellte Auto nicht irgendeines. Unfall Auto gerät ins Schleudern und fährt gegen Motorrad: Biker (64) schwebt in Lebensgefahr Es war ein Funkstreifenwagen der Polizei. Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten stellten sie schließlich Alkoholgeruch fest. Die Beschuldigte war mit einem Alkoholtest einverstanden. Heraus kam ein Wert von 1,87 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt sowie ihr Führerschein einbehalten. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa