Betrunken in den Graben gefahren: Autofahrer flieht, doch dann steht die Polizei vor der Tür

Reichshof - Ein volltrunkener Autofahrer (53) ist mit seinem Kleinwagen am Wochenende in Reichshof (Oberbergischer Kreis) in einem Straßengraben gelandet und flüchtete zunächst von der Unfallstelle.

Der Ford Fiesta des 53-Jährigen landete im Straßengraben der L324 in Reichshof. © Polizei Oberbergischer Kreis

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am frühen Samstagabend gegen 17 Uhr auf der L324 unterwegs, als er in einer Linkskurve zunächst nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einem Graben landete.

Statt nach dem Crash die Polizei zu rufen, stieg der Mann laut Zeugenaussagen in einen vorbeifahrenden Wagen und entfernte sich von der Unfallstelle.

Wenig später wurde dann auch klar, warum! Denn als die Beamten den Mann an seiner Wohnanschrift stellten, bemerkten sie, dass er augenscheinlich stark betrunken gewesen war. Ein vorläufiger Alkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von stolzen 2,1 Promille an.

Verletzungen zog der Trunkenbold sich bei dem Unfall nicht zu, sein Ford Fiesta wurde allerdings stark beschädigt. Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden und verbuchte einen "erheblichen Sachschaden", den die Polizei nicht näher bezifferte.