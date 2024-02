16.02.2024 07:40 Betrunkener Fahrer kracht in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Am späten Donnerstagabend fuhr ein Betrunkener in Ludwigsburg frontal in den Gegenverkehr.

Ludwigsburg - Am späten Donnerstagabend fuhr ein Betrunkener in Ludwigsburg frontal in den Gegenverkehr.

24-jährige Opel-Vivaro-Fahrer mit seinem 22-jährigen Beifahrer die Friedrichstraße in Richtung Remseck am Neckar, teilt die Polizei mit. Auf Höhe der Alt-Württemberg-Allee geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Ford Mondeo zusammen. Der 38-jährige Fahrer und die 33-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Polizisten beim 24-Jährigen einen Wert von über einem Promille fest. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Die Friedrichstraße musste für die Bergung der Autos eine Stunde voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

