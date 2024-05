06.05.2024 09:11 Biker kracht mit voller Wucht gegen Auto und wird auf Straße geschleudert

Ein Biker hat am Sonntag bei einem Unfall in Wachtberg (Rhein-Sieg-Kreis) schwere Verletzungen erlitten. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik.

Von Laura Miemczyk

Wachtberg - Bei einem Verkehrsunfall in Wachtberg (Rhein-Sieg-Kreis) hat ein Motorradfahrer am Sonntag schwere Verletzungen erlitten. Der Mann musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die Fraunhoferstraße in Wachtberg blieb während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. © Freiwillige Feuerwehr Wachtberg Laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr war der Biker am frühen Abend auf der Fraunhoferstraße zwischen den Ortschaften Berkum und Werthoven unterwegs, als ein Autofahrer vor ihm in die Straße "Rheinblick" abbiegen wollte und seine Geschwindigkeit entsprechend verringerte. Das bemerkte der Motorradfahrer jedoch zu spät, woraufhin der Mann "mit voller Wucht" gegen den Wagen krachte, wie es hieß. Der Zusammenstoß war dabei derart heftig, dass die Vordergabel des Motorrads abbrach und der Biker auf die Fahrbahn geschleudert wurde, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Zum Ort des Geschehens alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, während Einsatzkräfte der Feuerwehr die Unfallstelle absicherten und die Insassen des Autos betreuten, die unter Schock standen. Schwerer Unfall in Wachtberg: Straße gleicht Trümmerfeld, Biker in Klinik Der schwer verletzte Biker wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Auch bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei leisteten die Kameraden Unterstützung und halfen bei der Beseitigung von Trümmern, die sich über die Straße verteilt hatten. Gegen 0 Uhr wurden die beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt, womit der Einsatz für die Wachtenberger Feuerwehr schließlich beendet war. Die Fraunhoferstraße blieb mehrere Stunden komplett für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. "Aufgrund des Fußballspiels auf dem nahe gelegenen Sportplatz kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen", hieß es abschließend.

