Biker will zwei Fahrzeuge gleichzeitig überholen und kracht in Traktor!

Der Versuch zwei Fahrzeuge auf einmal zu überholen endete für einen Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag mit leichten Verletzungen. © Tim Kiehle/LausitzNews

Zwischen den Gemeinden Malschwitz und Guttau fuhr der Biker gegen 15 Uhr hinter einem Traktor und einem Linienbus, als er sich dazu entschied, beide vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz erklärte gegenüber TAG24 am Abend, dass es der Motorradfahrer zwar am Linienbus vorbei schaffte, nicht jedoch am Traktor, der in jenem Moment nach links abbiegen wollte.

Auf Höhe des Salgaer Teichs kam es zur Kollision. Der Biker erlitt dabei leichte Verletzungen am Knie.

Infolge des Unfalls entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Bilder vom Unfallort zeigen, dass auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, da die Polizei zunächst von schwerwiegenderen Verletzungen ausgegangen war, wie der Sprecher erklärte.

Glücklicherweise sah die Knieverletzung aber schlimmer aus, als sie tatsächlich war.