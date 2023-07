BMW-Raser kracht in Skoda: Zwei Todesopfer!

Zwei Autofahrer verstarben am Freitagmorgen infolge eines heftigen Unfalls. Für sie kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Auf der B156 raste am heutigen Freitagmorgen gegen 5.40 Uhr ein BMW X6, der von Boxberg in Richtung Weißwasser unterwegs war, bei Nochten in einen vor ihm fahrenden Skoda.

Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge rechts von der Straße ab und überschlugen sich. Beide Fahrer, die jeweils allein in ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen waren, überlebten die Kollision nicht. Sie verstarben noch am Unfallort.

"Offenbar war der BMW mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen", so Polizeisprecher Maximilian Funke gegenüber TAG24.

Ob der Fahrer des BMW möglicherweise während der Fahrt eingeschlafen war, ist unklar.