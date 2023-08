BMW überschlägt sich mehrfach: Riesiges Trümmerfeld nach spektakulärem Unfall

Düsseldorf - In Düsseldorf ist ein Autofahrer (47) nach einem spektakulären Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr konnte zeitweise nicht ausgeschlossen werden. Rund um die Unfallstelle entstand ein großes Trümmerfeld.

Von dem BMW blieb nach dem schweren Unfall nicht mehr viel übrig: Der Wagen wurde massiv beschädigt! © Polizei Düsseldorf

Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmittag schilderte, war der 47-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zu Dienstag gegen 0.45 Uhr mit seinem BMW auf der Vennhauser Allee in Richtung Vennhausen unterwegs.

Aus bislang unklarer Ursache verlor der Mann dann plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, ehe er in der Folge mit einem Baum, vier Pollern, mindestens zwei Autos und einem Fahrrad zusammenprallte.

Doch damit nicht genug - der BMW überschlug sich obendrein mehrfach und kam schließlich völlig zerstört in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen.

"Es entstand ein riesiges Trümmerfeld", berichtete der Sprecher. Auch die Feuerwehr war vor Ort und musste den BMW-Fahrer aus dem Wagen befreien, da er im Inneren eingeklemmt war. Anschließend brachten die Kräfte den schwer verletzten Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. "Lebensgefahr konnte zeitweise nicht ausgeschlossen werden", hieß es.

Wie sich herausstellte, hatte der 47-Jährige vor der Chaos-Fahrt offenbar Alkohol getrunken, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.