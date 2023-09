Mehrere Verletzte und hohe Schäden bei Crashs im Landkreis Leipzig

Borna/Lossatal - Es krachte zweimal innerhalb weniger Minuten: Bei Unfällen im Landkreis Leipzig sind am Montagnachmittag mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Ein Krankenwagen brachte die Verletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der erste Unfall geschah in der Sachsenallee in Borna, wie die Polizeidirektion berichtete. Dort war ein 59-jähriger Ford-Focus-Fahrer in südlicher Richtung unterwegs.

Als er 14.55 Uhr an der Kreuzung am Pegauer Tor nach links fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 18 Jahre alten Motorradfahrer.

Dieser wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Fast zeitgleich krachte es im rund 45 Kilometer entfernten Lossatal ebenfalls: Als ein 87-jähriger VW-Fahrer von der Kreisstraße Am Park aus die S19 queren wollte, stieß er mit einem Audi (Fahrer: 31) zusammen.

Als Folge daraus streifte der 87-Jährige auch noch den Smart einer 47 Jahre alten Frau, die auf der Lossaer Straße unterwegs war. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei schwer, die beiden anderen Beteiligten wurden leicht verletzt.

"Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt über 30.000 Euro", berichtete Polizeisprecher Chris Graupner.