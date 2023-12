12.12.2023 09:51 Porsche-Fahrer rast durch Garage und steht plötzlich im eigenen Garten!

Ein Porsche-Fahrer raste am Montag durch die Garage bis in einen Garten eines Hauses in Brühl hinein.

Von Johanna Baumann

Brühl - Ein Porsche-Fahrer ist am Montagnachmittag durch eine Garage gerast und landete schließlich im Garten eines Hauses in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis). Die Feuerwehren waren mit sieben Fahrzeugen und 30 Kräften vor Ort. © René Priebe / PR-Video Gegen 17.21 Uhr wurde die Feuerwehr im Großaufgebot zum Unfallort in der Wiesenstraße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Fahrer mithilfe von Ersthelfern bereits aus seinem Auto befreien können. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Laut Angaben der Feuerwehr soll die Garage sowie das dazugehörige Haus mit Garten dem Unfallverursacher selbst gehören.

Die Hintergründe des Unfalls werden nun ermittelt.

Titelfoto: René Priebe / PR-Video