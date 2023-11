Brummi-Fahrer will Tier ausweichen und verwüstet ganzen Garten

Lichtenau - Am heutigen Freitag kam es im baden-württembergischen Lichtenau zu einem Unfall mit verheerendem Ausmaß.

Ein Baum komplett gefällt, mehrere entwurzelt: Der Lkw sorgte für große Schäden im Garten. © Einsatz-Report24/Fabian Geier

Weil am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr ein Wildtier kreuzte, musste der Fahrer eines Lastwagens blitzschnell reagieren. Auf der Kreisstraße K3744 kam es daraufhin kurz vor der deutsch-französischen Grenze zum Crash.

Der Brummi-Fahrer verriss das Steuer und rauschte unentwegt in einen Garten, wo er ersten Informationen zufolge dafür sorgte, dass mehrere Bäume entwurzelten und so einige Quadratmeter umgepflügt wurden. Ein Nadelbaum wurde sogar in Gänze gefällt bei dem Unfall.

Glück im Unglück: Bei dem Manöver wurde niemand verletzt. Auch wenn das Führerhaus des Lasters arg lädiert aussieht, kam der Fahrer mit dem Schrecken davon.

Ob das Tier den Vorfall auch überlebte, war am Freitag zunächst unklar.

Die Bergung des 40-Tonnen-Ungetüms gestaltete sich aufgrund der verzwickten Lage schwierig. Ein Spezialkran musste anrücken und den Laster zurück auf die Fahrbahn ziehen. Dafür blieb die Kreisstraße mehrere Stunden gesperrt.