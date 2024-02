Bus kommt von Straße ab: Fahrer und Schülerin verletzt

Der Bus fuhr in die Böschung und krachte gegen mehrere Bäume. © Polizeiinspektion Marktredwitz/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der Bus am Mittwochnachmittag von der Straße ab, fuhr in eine Böschung und gegen mehrere kleine Bäume. In dem Bus befanden sich laut Polizei weitere minderjährige Schülerinnen und Schüler.

Die 17-Jährige habe bei dem Unfall leichte Verletzungen am Fuß erlitten. Der Busfahrer habe sich mehrere Brüche an der Lendenwirbelsäule zugezogen. Beide kamen in Krankenhäuser.

Die Polizei ging zunächst davon aus, dass ein medizinischer Vorfall beim Busfahrer der Grund für den Unfall war. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Die Schulkinder seien vor Ort von ihren Eltern abgeholt worden.

Einige Fahrgäste hätten sich schon vor Eintreffen der Rettungskräfte vom Unfallort entfernt, weshalb laut Polizei zunächst nicht feststand, wie viele Menschen beim Unfall in dem Bus waren.