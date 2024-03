04.03.2024 15:30 Bus prallt beim Abbiegen mit Fußgängern zusammen: Frau stirbt trotz Reanimation

In Düren hat eine Seniorin bei einem Unfall am Montag derart schwere Verletzungen erlitten, dass sie später in einer Klinik verstarb.

Von Laura Miemczyk

Düren - Bei einem Unfall in Düren hat eine Seniorin am Montag derart schwere Verletzungen erlitten, dass sie wenig später im Krankenhaus starb. Der Linienbus war beim Abbiegen mit der Fußgängerin (†80) zusammengeprallt, die bei dem Unfall tödlich verletzt wurde. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Laut Informationen der Polizei war ein Busfahrer (63) am Morgen gegen 9.45 Uhr auf der Moltkestraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Bismarckstraße nach rechts Richtung Wirteltorplatz abbog. Dabei prallte der Bus mit der 80-jährigen Passantin zusammen, die die Bismarckstraße gerade gemeinsam mit ihrem 82-jährigen Ehemann bei grüner Fußgängerampel überquerte. Die Frau erlitt bei dem Zusammenprall derart schwere Verletzungen, dass sie noch an Ort und Stelle reanimiert werden musste. Rettungskräfte brachten sie anschließend in eine Klinik, doch leider verlor sie dort "trotz aller Bemühungen" ihr Leben, schilderte ein Sprecher der Polizei. Unfall Heftiger Auffahrunfall hinter einer Kuppe: 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt Der Ehemann der Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Insassen des Busses blieben unverletzt, hieß es. Die Beamten haben Ermittlungen eingeleitet, die nun den genauen Hergang des tödlichen Unfalls klären sollen. In diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer 02421/949-6425 auch Zeugen gesucht, die möglicherweise Hinweise liefern können.

