Chaos-Fahrt gerät außer Kontrolle: Mann baut Mega-Crash - Polizei misst heftigen Promille-Wert

Bochum - In Bochum ( NRW ) hat ein volltrunkener 30-Jähriger während seiner Chaos-Fahrt einen enormen Sachschaden verursacht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Trunkenbold (30) war mit seinem Wagen derart heftig gegen eines der geparkten Autos gestoßen, dass dieses zur Seite kippte! © Polizei Bochum

Dieser Mann aus Düsseldorf hätte sein Auto besser stehen lassen sollen!

Wie ein Polizeisprecher am Mittag schilderte, hatte sich der 30-Jährige dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge in der Nacht zu Samstag gegen 2.40 Uhr sturzbetrunken hinter das Steuer seines Wagens gesetzt und diesen auf der Straße "An der Landwehr" Richtung Kohlenstraße gelenkt.

Die Fahrt wurde allerdings jäh beendet, als er in Höhe der Hausnummer 53 offenbar die Kontrolle über das Auto verlor, von der Straße abkam und schließlich mit insgesamt fünf (!) geparkten Fahrzeugen kollidierte. Ein dort abgestellter Wagen kippte durch die Wucht des Aufpralls sogar auf die Seite.

Zudem beschädigte der 30-Jährige während der Chaos-Fahrt auch noch zwei Hausfassaden.