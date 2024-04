Chemieunfall in Reinigungsfirma bei Mannheim: Sieben teils schwer Verletzte!

Ladenburg - Bei einer Reinigungsfirma im Rhein-Neckar-Kreis ist es am späten Sonntagabend zu einer chemischen Reaktion gekommen. Sieben Menschen wurden verletzt.

Die Einsatzkräfte waren im Großaufgebot vor Ort. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Die Firma in der Straße "Am Hafen" stellt Reinigungs- und Desinfektionsmittel her.

Gegen 22.30 Uhr vermischten sich verschiedene Stoffe miteinander, weshalb es zum Chemieunfall kam.

Insgesamt sieben Mitarbeiter wurden verletzt, zwei davon schwer. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.