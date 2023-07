Citroën-Fahrer überschlägt sich nach Kollision auf Kreuzung!

Görlitz - Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Landkreis Görlitz ein spektakulärer Verkehrsunfall , bei dem zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung kollidierten.

Nach einem Crash auf einer Kreuzung überschlug sich der Citroën-Fahrer mit seinem Wagen. © Danilo Dittrich

Gegen 5.50 Uhr war der Fahrer eines Citroën in der Kleinstadt Niesky auf der Bautzener Straße unterwegs, als er an der Kreuzung Görlitzer Straße einen Mercedes-Fahrer (47) übersah, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen.

Beide Fahrzeuge krachten zusammen und infolge der Kollision überschlug sich der Citroën-Fahrer einmal mit seinem Wagen.

Er blieb im Kreuzungsbereich auf dem Dach liegen, konnte sich allerdings aus dem Innenraum seines Fahrzeuges befreien.

Ob sich der Mann dabei schwerwiegender verletzte, ist bisher nicht bekannt. Er musste allerdings vor Ort ambulant behandelt werden, so der Polizeisprecher.

Da der Rettungseinsatz derzeit noch in vollem Gange ist, kann es am Unfallort zu Verkehrseinschränkungen kommen.