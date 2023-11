Crash nach Verlassen der A9: VW-Fahrer missachtet rote Ampel - Frau schwer verletzt

Coswig (Anhalt) - Schwerer Crash an der A9 bei Coswig ( Sachsen-Anhalt ): Zwei Autos sind am späten Donnerstagnachmittag auf einer Kreuzung zusammengestoßen - eine Person erlitt schwere Verletzungen.

Bei dem Unfall zwischen zwei VW ist am Donnerstag eine Frau (51) schwer verletzt worden. © Facebook/Feuerwehr Coswig / Anhalt

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 17.25 Uhr in der Autobahnabfahrt an der Kreuzung zur B187, die die Städte Coswig und Roßlau miteinander verbindet.

Demnach sei der 57-jährige Fahrer eines VW in Fahrtrichtung Berlin von der A9 abgefahren und habe an der Kreuzung zur Bundesstraße geradeaus zum Autohof weiterfahren wollen.

Dabei missachtete er offenbar die Rot zeigende Ampel, woraufhin es schließlich zum Zusammenstoß mit einem weiteren VW kam, dessen Fahrer (56) auf der B187 in Richtung Roßlau fuhr.

Eine 51-jährige Insassin wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt - in welchem der beiden Wagen sie sich befunden hat, ließ die Polizei offen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich der Schaden auf insgesamt rund 50.000 Euro.