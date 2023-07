07.07.2023 11:15 Dicker "Fisch" an der Leine: Feuerwehr zieht Auto aus Angelsee

Zwei Angler mussten am Donnerstagabend in Seevetal im Landkreis Harburg in Niedersachsen zusehen, wie ihr Auto in den Angelsee Maschen rutschte.

Von Oliver Wunder

Maschen - Blöd gelaufen! Zwei Angler mussten am Donnerstagabend im Landkreis Harburg in Niedersachsen zusehen, wie ihr Auto in einen See rutschte. Feuerwehrleute konnten das Auto aus dem Angelsee Maschen ziehen. © JOTO Das Unglück ereignete sich am Angelsee Maschen in Seevetal, sagte ein Polizeisprecher zu TAG24. Die Mercedes A-Klasse war am Seeufer geparkt und vermutlich auf dem abschüssigen Gelände nicht ausreichend gesichert. Also rollte das Auto selbstständig ins Wasser. Gegen kurz nach 19 Uhr bemerkten die beiden Angler das Unglück und alarmierten die Feuerwehr. Unfall Unfall auf B305: Autofahrer kracht ungebremst in Baum - 24-Jähriger erliegt Verletzungen Mithilfe eines kleinen Bootes fuhren die Feuerwehrleute zum auf dem See schwimmenden Fahrzeug und festigten daran ein Seil. Damit konnte es ans Ufer gezogen werden. Um mögliche Umweltschäden durch auslaufendes Öl oder Sprit zu verhindern, setzte die Feuerwehr vorsichtshalber Ölschlingen ein.

Am Mercedes entstand Sachschaden in unbekannter Höhe durch das Wasser. Menschen wurden nicht verletzt.

Titelfoto: JOTO