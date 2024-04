Drama auf glatter Straße: Mann stirbt nach Horror-Crash

Ilmenau - Auf glatter Straße kam es am heutigen Samstag im Thüringer Wald zu einem tödlichen Unfall .

Die Autos wurden bei dem Unfall teils völlig zerstört. © Alexandra Krüger/WichmannTV/dpa

Zum Zeitpunkt des Unfalls am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 88 sei es auf der Straße sehr glatt gewesen.

Der genaue Unfallhergang sei bislang nicht gesichert bekannt. Fotos zeigen drei stark beschädigte Autos und über die Bundesstraße verteilte Trümmerteile.

Ein Mann kam bei dem Unglück ums Leben. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit.

Offenbar war ein Autofahrer beim Überholen ins Schleudern geraten und danach mit anderen Autos kollidiert. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, die B88 war zeitweise gesperrt. Augenzeugen berichteten davon, dass es auf der Straße glatt war.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte für Thüringen bis zum Sonntagvormittag teils bis in tiefe Lagen glatte Straßen durch Schneematsch.



Im Thüringer Wald werden demnach etwa zehn und in den Hochlagen um 15 Zentimeter Neuschnee erwartet. In den Hochlagen könne es in der Nacht Frost geben.