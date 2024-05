Dramatischer Unfall mit Wattwagen: Drei Menschen teils schwer verletzt

Cuxhaven/Hamburg - Erneut hat es in Cuxhaven ( Niedersachsen ) einen schweren Unfall während einer Wattwagen-Fahrt gegeben. Drei Menschen wurden verletzt, eine Person davon schwer.

Eine Kutsche fährt im Wattenmeer von Cuxhaven zur Insel Neuwerk. Immer wieder kommt es dabei zu dramatischen Unfällen. © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am Donnerstag gegen 12.45 Uhr im Bereich der Hans-Claußen-Straße am Wendepunkt für die Wattwagenfahrten in Cuxhaven-Sahlenburg ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen habe sich ein Rad des Wattwagens bei der Rückankunft am Wendeplatz verklemmt, wodurch der gesamte Wagen umstürzte.

Von den acht Insassen wurden drei Personen verletzt. Ein 51-jähriger Mann aus Halle wurde schwer verletzt, eine 42-jährige Frau aus Aachen und die 24-jährige Wattwagenführerin aus Hamburg erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



In den vergangenen Jahren gab es immer wieder dramatische Unfälle mit den traditionellen Kutschwagen, die Touristen und Einheimische über das Wattenmeer zu der zu Hamburg gehörenden Insel Neuwerk bringen.

Vor vier Jahren verunglückte eine Urlaubergruppe im Watt vor Cuxhaven-Sahlenburg. Drei Menschen wurden verletzt, ein Pferd ertrank.