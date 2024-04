E-Scooter-Fahrer rast in Straßenbahn: 17-Jähriger schwer verletzt

Der E-Scooter-Fahrer (17) stürzte. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Der 17-Jährige war am gestrigen Mittwochabend gegen 19.45 Uhr auf einem E-Scooter in der Innenstadt unterwegs. In Höhe der Brunnenstraße überquerte der Jugendliche die dortigen Gleise. Laut Polizei fuhr er dabei unvermittelt hinter einem parkenden Auto hervor.

Zeitgleich näherte sich auf der Kaiserstraße eine Bahn der Linie 3. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig halten und erfasste den jungen Mann.

Der Teenager erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Die Fahrgäste sowie der Fahrer der Stadtbahn blieben unverletzt.