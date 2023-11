15.11.2023 14:46 Er wollte nur ausparken: Rentner kracht mit Auto in Apotheke

Am Dienstag krachte ein Auto in eine Apotheke in Haldensleben. Ein Rentner überfuhr mehrere Hindernisse, ehe das Auto in dem Geschäft zum Stehen kam.

Von Robert Lilge

Haldensleben - Am gestrigen Dienstagvormittag krachte ein Mann in Haldensleben (Landkreis Börde) mit seinem Auto in eine Apotheke. Auch eine Bordsteinkante und ein Poller konnten den Wagen nicht stoppen, ehe er in der Apotheke zum Stehen kam. © Polizeirevier Börde Und plötzlich klirrten die Schaufensterscheiben! Kurz nach 11.30 Uhr fuhr der Wagen eines 78-Jährigen in der Gerikestraße in das Geschäft. Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wollte der Mann rückwärts aus einer Parklücke fahren. Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte das Auto und überfuhr mehrere Hindernisse. Unfall Transporter knallt auf A42 ungebremst in Lkw: Autobahn gesperrt! Er fuhr rückwärts erst über eine Bordsteinkante, dann gegen einen Poller und anschließend in die Apotheke, wo der Wagen zum Stehen kam. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Weitere Ermittlungen sollen nun klären, was genau vorgefallen ist.

