Fahranfängerin (18) stirbt bei Frontal-Unfall in Baden-Württemberg

Herbertingen - Bei einem Unfall auf der B32 in Baden-Württemberg ist am Mittwochnachmittag eine 18 Jahre alte Autofahrerin gestorben.

Nach dem Unfall auf der B32 starb die 18-jährige Fahrerin. Die Polizei sperrte die Bundesstraße stundenlang. (Symbolbild) © dpa/Stefan Puchner

Sie war gegen 16.30 Uhr zwischen Bad Saulgau und Herbertingen unterwegs, als ihr eine 57-jährige Frau mit ihrem Toyota entgegenkam. In einer Rechtskurve kam diese auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Citroën der 18-Jährigen, teilte die Polizei mit.

Nach dem Frontal-Crash blieb die junge Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie verstarb noch vor Ort aufgrund ihrer schweren Verletzungen.

Die 57-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt, konnte jedoch gerettet werden. Mit einem Krankenwagen ging es für sie in eine Klinik.

An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Sie mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Ein Gutachter soll jetzt klären, wie es genau zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.