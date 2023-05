Fahrer kracht in Hauswand und verletzt sich schwer - sein Hund stirbt an der Unfallstelle

Leverkusen - Im Leverkusener Stadtteil Meckhofen hat es am Sonntagabend heftig gekracht. Ein Autofahrer zog sich bei dem Crash schwere Verletzungen zu, sein Hund verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Demnach soll sich der Unfall gegen 19.35 Uhr auf der Berliner Straße im Bereich "Blechersiefen" ereignet haben, teilte die Feuerwehr am späten Sonntagabend mit.

Zwei Autos sollen an dem Crash beteiligt gewesen sein. Eins von ihnen krachte im Zuge des Zusammenstoßes gegen eine Hauswand und kam dort zum Stehen.

Dabei verletzte sich der Fahrer so schwer, dass er in seinem Auto eingeklemmt wurde und durch die eintreffenden Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Anders endete der Unfall allerdings für seinen Hund. Der Vierbeiner erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Während des Einsatzes wurde die Berliner Straße im Bereich "Blechersiefen" vollständig gesperrt.