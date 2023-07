Fahrer touchiert Leitplanke: Lkw mit Gefahrgut kippt um und blockiert Ausfahrt

Meckenheim - Am Freitagmorgen ist ein Lkw auf der A565 in Meckenheim bei Bonn umgekippt.

Auch Kräfte der Feuerwehr waren am Freitagmorgen in Meckenheim vor Ort. © Marius Fuhrmann

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer (53) des Lastwagens am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr auf der A565 in Richtung Bonn unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache in der Ausfahrt Meckenheim-Merl rechtsseitig eine Leitplanke touchierte.

In der Folge kippte das Gespann um, wobei sich der 53-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Der Lkw war mutmaßlich mit Epoxidharz beladen, wie die Beamten schilderten.