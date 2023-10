Fahrradfahrer (†83) überquert trotz Schranke Bahnübergang und wird von Zug erfasst

Bremen – Am Mittwochvormittag ist ein Fahrradfahrer auf dem Bahnübergang in Bremen -Huchting von einer Nordwestbahn erfasst worden. Der 83-Jährige verstarb an der Unfallstelle.

"In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizeiinspektion Bremen erneut vor dem Überqueren von Bahnübergängen trotz Rotlichts oder geschlossenen Schranken. Zuggeschwindigkeiten in diesem Streckenabschnitt betragen beispielsweise bis zu 160 Kilometer pro Stunde, so beträgt die Reaktionszeit zum Verlassen der Gleise beim Erkennen eines nahenden Zuges nur rund zwei Sekunden", so Holger Jureczko, Pressesprecher der Bundespolizei Bremen, am Montag.



Während der Unfallaufnahme war die Bahnstrecke bis 13 Uhr gesperrt. Es kam zu zahlreichen Verspätungen.