04.10.2024 13:17 2.615 Fahrradunfall im Erzgebirge: Mann stirbt an Unfallstelle

Am Donnerstag ist ein Fahrradfahrer (71) nach einem Sturz in Lugau (Erzgebirge) noch an der Unfallstelle verstorben.

Von Claudia Ziems

Lugau - Nach einem Sturz ist am Donnerstag ein Fahrradfahrer im Erzgebirge noch an der Unfallstelle verstorben. Ein Fahrradfahrer verstarb am Donnerstag nach einem Sturz in Lugau. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Gegen 11.20 Uhr stürzte ein 71-Jähriger auf der Sallauminer Straße in Lugau offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme. "Trotz durch Ersthelfer und fortführend durch den Rettungsdienst sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle", teilte die Polizei abschließend mit.

