15.02.2024 14:50 Falschfahrerin verunglückt bei Unfall tödlich: VW-Fahrer schwer verletzt!

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Donnerstagvormittag auf der B33 in Offenburg. Eine Falschfahrerin verstarb noch am Unfallort.

Von Johanna Baumann

Offenburg - Eine Falschfahrerin verursachte am Donnerstagvormittag auf der B33 einen Unfall, an dessen Folgen sie selbst verstarb. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. © Christina Häußler/ EinsatzReport24 Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Unfallverursacherin gegen 10.30 Uhr die B33 in Richtung Kinzigtal. Kurz darauf kam es zur Frontalkollision mit einem VW-Fahrer. Für die Falschfahrerin kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer im zweiten Auto erlitt schwere Verletzungen. Die genauen Hintergründe des Unfalls müssen derzeit noch ermittelt werden. Zur Unfallaufnahme setzte die Polizei eine Drohne ein. © Christina Häußler/ EinsatzReport24 Die linke Fahrbahn Richtung Kinzigtal musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Titelfoto: Christina Häußler/ EinsatzReport24