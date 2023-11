Fataler Unfall: E-Scooter-Fahrer (15) frontal von Auto erfasst - "Es besteht akute Lebensgefahr"

Alsdorf - Bei einem Unfall in Alsdorf hat ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer am Mittwoch lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Der Jugendliche (15) aus Alsdorf war mit seinem E-Scooter unterwegs, als er frontal von dem Autofahrer (19) erfasst wurde. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen berichtete, war ein 19-jähriger Autofahrer am Vorabend gegen 20.10 Uhr auf dem Kurt-Koblitz-Ring in Richtung Würselen unterwegs.

Zeitgleich überquerte der 15-Jährige mit seinem E-Scooter die Fußgängerfurt Richtung Ostpreußenstraße, als er im dortigen Kreuzungsbereich frontal von dem Autofahrer erfasst wurde.

Der Jugendliche erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und musste noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert werden. Im Anschluss wurde er in eine Klinik gebracht. "Es besteht nach wie vor akute Lebensgefahr", schilderte der Sprecher. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des folgenschweren Unfalls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer den Crash beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0241/9577-42101 (tagsüber) oder 0241/9577-0 (außerhalb der Bürozeiten) mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.