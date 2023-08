Filmreifer Unfall: Mercedes-Fahrer durchbricht Kino-Fenster

Bad Salzuflen - In Bad Salzuflen (NRW) hat sich am Freitag ein spektakulärer Unfall ereignet. Ein Mercedes-Fahrer war durch die Fensterscheibe eines Kinos gekracht - es entstand ein hoher Schaden.

Der Mercedes landete im Foyer des Kinos und richtete erheblichen Schaden an. © Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

Wie ein Feuerwehrsprecher am späten Freitagnachmittag berichtete, hatten Passanten am Mittag gegen 12.15 Uhr den Notruf gewählt, nachdem der Autofahrer mit seinem dunkelgrauen Benz die Scheibe der "Filmbühne" an der Brüderstraße durchbrochen hatte.

Tische und Stühle seien zusammenschoben worden, ehe der Wagen vor einer Wand zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer bei dem Unfall im Wagen eingeklemmt worden war, sodass die Feuerwehr weitere Kräfte zum Ort des Geschehens alarmierte.

Nur kurze Zeit später konnte aber glücklicherweise Entwarnung gegeben werden. "Der Fahrer war nicht eingeklemmt, konnte aber sein Fahrzeug nicht eigenständig verlassen, da ein Fensterrahmen seine Tür blockierte", erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Weitere Kräfte hätten ihn dann kurz darauf aus seiner misslichen Lage befreien und dem Rettungsdienst übergeben können.